Лавров заявил, что у России нет запретов на продажу топлива кому бы то ни было

"Их проблемы": Лавров о запрете Штатов на поставку российского топлива Лавров заявил, что у России нет запретов на продажу топлива кому бы то ни было

Москва31 окт Вести.У России нет запретов на продажу топлива. Как Соединенные Штаты будут справляться с ограничениями – это уже их проблемы, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания МИД Группы двадцати в Атланте.

У нас никакого запрета на продажу кому бы то ни было наших энергоносителей не существует, поэтому мы тут со своей стороны ничего не нарушаем. А как с этим нашим топливом будет разбираться американская сторона - это уже их задача, их проблемы отметил Лавров

Он также добавил, что закон, который запрещает поставки российского топлива в Америку, действительно существует, но вместе с этим, по словам главы российского МИД, есть множество примеров, когда нынешняя администрация Трампа эти сделки организовывала и при этом не нарушала свои законы.

Глава МИД России также заявлял, что проблемы в российско-американских отношениях сохраняются, а реальных сдвигов на практике не наблюдается.

Ранее сенатор США Ричард Блюменталь в социальный сети Х призвал танкеры, которые перевозят российский дизель, "сменить курс, пока не поздно". Он отметил, что поставка топлива прямо нарушает американский закон.