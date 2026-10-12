Внутренний рынок - приоритет: Новак о поставках дизтоплива в США Новак: РФ может поставлять дизтопливо в США без ущерба для внутреннего рынка

Москва12 окт Вести.Россия может поставлять дизельное топливо в США без ущерба для своего внутреннего рынка, обеспечение которого является приоритетным. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам вице-премьера, правительство РФ в соответствии с договоренностями между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оперативно выпустило распоряжение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива и возможности поставок его на мировые рынки и в том числе на рынки США.

Что касается внутреннего рынка - для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены сельхозработы - уборочная и посевные работы, - обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе, с уменьшением вообще мощностей переработок в мире из-за того, что и инфраструктура, и логистика нарушены сказал Новак

Договоренности с США о поставках дизеля из России снимают созданную на мировом рынке "токсичность" в отношении российского топлива, заявил ранее ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.