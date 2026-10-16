Новак: Россия выполнит поручения Путина по поставкам дизеля в США

Новак: РФ выполнит поручения Путина по поставкам дизеля в США Новак: Россия выполнит поручения Путина по поставкам дизеля в США

Москва16 окт Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности России выполнить поручения президента Владимира Путина в соответствии с договоренностями с США по дизелю. Такое заявление вице-премьер сделал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Сегодня часть производства дизельного топлива по распоряжению правительства будет выпущена на мировые рынки, подчеркнул он.

В соответствии с договоренностями президента России Владимира Владимировича Путина и президента [США Дональда] Трампа мы будем выполнять эти поручения сказал Новак

Ранее он сообщал, что сроки поставок дизтоплива РФ в рамках дизельной сделки с США связаны с обычными коммерческими поставками.

9 октября американский лидер Дональд Трамп проинформировал о достижении соглашения, согласно которому Россия поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок.