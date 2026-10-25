Москва25 окт Вести.Россия готова поставить столько дизеля, сколько будет нужно ее партнерам. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

По его словам, после объявления о дизельной сделке РФ и США мировые цены на нефть упали на 5-6%. Журналист уточнил у вице-премьера, какой конкретно объем Россия готова поставить на рынок.

Сколько захотят наши партнеры, честно говоря, из того объема, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить ответил Новак

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в восстановлении экономического сотрудничества с Вашингтоном.