Путин: после заключения сделки с США цены на мировых рынках упали на 5-6%

Путин рассказал о пользе "дизельной сделки" для мировых рынков Путин: после заключения сделки с США цены на мировых рынках упали на 5-6%

Москва21 окт Вести.Заключение "дизельной сделки" между РФ и США позволило снизить мировые цены на энергоресурсы на 5-6%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.

Российский лидер добавил, что Москва заинтересована в восстановлении экономического сотрудничества с Вашингтном.

После решения по "дизельной сделке" цены на мировых рынках упали на 5-6% сказал Путин

В свою очередь, Уиткофф от имени американского лидера поблагодарил Путина за организацию поставок.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизеля выйдет из порта и отправится в США 22 октября.