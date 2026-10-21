Москва21 октВести.Заключение "дизельной сделки" между РФ и США позволило снизить мировые цены на энергоресурсы на 5-6%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.
Российский лидер добавил, что Москва заинтересована в восстановлении экономического сотрудничества с Вашингтном.
После решения по "дизельной сделке" цены на мировых рынках упали на 5-6%сказал Путин
В свою очередь, Уиткофф от имени американского лидера поблагодарил Путина за организацию поставок.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизеля выйдет из порта и отправится в США 22 октября.