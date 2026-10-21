Москва21 октВести.Первый танкер с 40 тысячами тонн дизеля выйдет из порта и отправится в США 22 октября, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Первый танкер, как планируется, выйдет из порта завтра, 22-го числа. В Соединенные Штаты Америкисказал он, уточнив, что водоизмещение танкера составит 40 тыс. тонн
Далее будет осуществлена отправка следующих партий, добавил Новак.
Вице-премьер РФ подчеркнул, что российская сторона в пределах своих возможностей удовлетворит все потребности Соединенных Штатов в соответствии с договоренностями лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
В начале октября Трамп заявил о достигнутой Путиным договоренности о масштабных поставках дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки. Как тогда рассказал президент США, Россия сначала поставит более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн после этого.