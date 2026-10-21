Новак: первый танкер с 40 тыс. тонн дизеля отправится в США в четверг

Первый танкер с российским дизелем отправится в США завтра, сообщил Новак Новак: первый танкер с 40 тыс. тонн дизеля отправится в США в четверг

Москва21 окт Вести.Первый танкер с 40 тысячами тонн дизеля выйдет из порта и отправится в США 22 октября, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Первый танкер, как планируется, выйдет из порта завтра, 22-го числа. В Соединенные Штаты Америки сказал он, уточнив, что водоизмещение танкера составит 40 тыс. тонн

Далее будет осуществлена отправка следующих партий, добавил Новак.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что российская сторона в пределах своих возможностей удовлетворит все потребности Соединенных Штатов в соответствии с договоренностями лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

В начале октября Трамп заявил о достигнутой Путиным договоренности о масштабных поставках дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки. Как тогда рассказал президент США, Россия сначала поставит более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн после этого.