Новак: первые 3 танкера с ДТ из РФ уже в пути к восточному побережью Атлантики

Первые 3 танкера с дизтопливом из РФ уже в пути к восточному побережью Атлантики Новак: первые 3 танкера с ДТ из РФ уже в пути к восточному побережью Атлантики

Москва23 окт Вести.Первые три танкера с российским дизельным топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Первые 3 танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ. Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании "Роснефть" рассказал он

Новак добавил, что компании РФ могут экспортировать в США и на мировые рынки 500 тысяч тонн дизтоплива в октябре.

Ранее о начале поставок также сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отмечал, что поставки будут ритмично продолжаться.

Данные поставки осуществляются в соответствии с договоренностью президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.