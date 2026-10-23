Первый танкер с российским дизелем направляется в США Reuters: танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля направился в Нью-Йорк

Москва23 окт Вести.Танкер под флагом Мальты с 40 тысячами тонн российского дизеля направляется в Нью-Йорк в соответствии с достигнутой президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностью, пишет Reuters.

Издание сообщает, что танкер Agioi Fanendes был загружен дизелем в порту Приморска 22 октября, его прибытие в США ожидается 7 ноября.

В среду вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизеля отправится из РФ в США 22 октября.

В начале октября Трамп сообщил о достигнутой с Путиным договоренности о поставках дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки. Как тогда рассказал президент США, Россия сначала поставит более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн после этого.