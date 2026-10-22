В США назвали положительным шагом возобновление торговли с Россией Глава AmCham Эйджи назвал возможность торговать с РФ шагом к миру

Москва22 окт Вести.Возможность торговать и вести бизнес с Россией является частью мирного процесса. Так глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи прокомментировал ИС "Вести" отправку первого танкера с дизелем в Соединенные Штаты.

Договоренности о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки были достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Бизнес – это, безусловно, часть мирного процесса. Возможность торговать и вести бизнес – это положительный шаг сказал Эйджи

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что 22 октября в Штаты отправится первый танкер с 40 тысячами тонн топлива в рамках дизельной сделки. Он уточнил, что российская сторона в пределах своих возможностей удовлетворит все потребности США в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.