Москва12 окт Вести.Ситуация с поставками российского дизеля показывает: несмотря на попытки ограничить РФ, энергоресурсы страны остаются важным фактором. Санкции не отменяют потребностей мирового рынка. Об этом автор ИС "Вести", депутат Госдумы Евгений Попов написал в своем канале в MAX.

Он обратил внимание на то, что поставки дизеля Америке производятся не в ущерб РФ.

Уже сама ситуация показывает: санкции не отменяют объективных потребностей рынка. Можно пытаться ограничивать Россию, но ее энергоресурсы остаются фактором, с которым приходится считаться. Хватит стесняться своих углеводородов. Да, это всего 17% ВВП. Но важный фактор для бюджета и экономики. Разговоры про бензоколонку – отживший свое стереотип. Но если это в наших интересах, почему бы и нет. И важный фактор. Дизель уходит не в ущерб, а на пользу. Это продукт переработки, и он дороже сырой нефти. Наблюдаем отметил Попов

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца октября.

Первая партия российского дизеля направилась из Санкт-Петербурга к восточному побережью США. Ожидается, что судно прибудет в течение ближайших 48-72 часов.