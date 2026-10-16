Дмитриев: в США выбрали российские компании для поставок дизеля Дмитриев: Минэнерго США определило компании РФ для поставок дизеля

Москва16 окт Вести.Министерство энергетики США определило российские компании, которые будут участвовать в поставках дизельного топлива на американский рынок. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американское Министерство энергетики уже выделило определенные компании, которые будут работать, все идет замечательно рассказал Дмитриев журналистам в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя"

По его словам, в работу по организации поставок также активно вовлечены вице-премьер РФ Александр Новак и его команда.

9 октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которого глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.

Как отметил ранее Новак, цена российского дизеля для поставок на рынок США будет определяться в рамках коммерческих договоренностей.