Москва15 окт Вести.Цена российского дизельного топлива для поставок на американский рынок будет определяться в рамках коммерческих договоренностей. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя", его слова передает ТАСС.

Это предмет коммерческих переговоров сказал он в ответ на вопрос о том, будут ли цены на дизель для США формироваться по рыночным котировкам или с дисконтом

Комментируя возможность продления лицензии после апреля 2027 года, вице-премьер отметил, что такие переговоры сейчас не ведутся.

Сейчас таких переговоров нет. Что касается продления, наверное, сейчас рано говорить. Увидим, как будет ситуация развиваться сказал он

Новак подчеркнул, что на данный момент обсуждаются только поставки дизельного топлива. Переговоров по другим товарам пока нет.

Также Новак сообщил, что Россия намерена продолжать импорт бензина как минимум до конца 2026 года для гарантированного обеспечения внутреннего рынка и пополнения топливных запасов, которые были частично израсходованы в летний период.

9 октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которого глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.