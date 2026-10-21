РФ поставит дизель странам, кроме США, исходя из возможностей своих НПЗ Новак: РФ сможет поставить дизель странам, кроме США, исходя из возможностей НПЗ

Москва21 окт Вести.Россия сможет поставлять дизель и другим странам, кроме США, но зависеть это будет от возможностей российских НПЗ, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Это будет зависеть от того, какие объемы мы сможем сверх тех потребностей, которые есть у Соединенных Штатов Америки, обеспечить поставками. Я думаю, что получат дизель в том числе и другие страны сказал он

Новак уточнил, что РФ восстанавливает объем экспорта в пределах возможностей заводов, а не полностью. Если по графику она выйдет на полный объем к концу года, то тогда другие страны и смогут рассчитывать на тот объем поставок, как они получали ранее.

В начале октября президент США Дональд Трамп заявил о достигнутой с российским коллегой Владимиром Путиным договоренности по масштабным поставкам дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки.