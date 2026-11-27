Новак: министерства энергетики РФ и США находятся в контакте по поставкам дизеля

Вице-премьер Новак ответил на вопрос о ситуации со сделкой по дизелю Новак: министерства энергетики РФ и США находятся в контакте по поставкам дизеля

Москва27 ноя Вести.Российское Минэнерго поддерживает контакты с американскими коллегами по вопросу поставок дизельного топлива в рамках так называемой "дизельной сделки", о которой ранее договорились президенты РФ и США. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Они в контакте с американским Минэнерго сказал он, отвечая на вопрос о ситуации со сделкой

9 октября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались в том числе поставки нефтепродуктов. Путин по итогам беседы заявил, что Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Администрация США вывела из-под санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.

РФ, в свою очередь, частично сняла запрет на экспорт дизеля и направила за рубеж несколько танкеров. Как Новак говорил ТАСС, Россия готова поставить в октябре 300 тыс. тонн дизельного топлива, в ноябре - 500 тыс. тонн, в декабре - 1 млн тонн, а в дальнейшем довести объем до 3 млн тонн в месяц.

Газета The Wall Street Journal 11 ноября сообщила, что наладить поставки пока не удалось: танкеры, следовавшие в США, сменили маршрут, и импорт российского дизеля так и не начался. По данным издания, Трамп рассматривал закупки в России как способ снизить высокие цены на автомобильное топливо, выросшие накануне промежуточных выборов.

Представители отрасли и лоббисты объяснили перенаправление судов нежеланием американских нефтяных компаний работать с российским дизелем из-за возможных юридических и репутационных последствий. Ранее Трамп обещал изучить утверждения о незаконности ввоза такого топлива, губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл заявляла о намерении не допустить его поставок в местный порт, а конгрессмен-демократ Джейми Раскин указывал, что нефтяные компании будут нести ответственность в случае импорта.