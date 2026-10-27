Politico: в Демпартии США пригрозили наказанием компаниям за импорт дизеля из РФ

В конгрессе США грозят штрафами и тюрьмой компаниям, импортирующим дизель из РФ Politico: в Демпартии США пригрозили наказанием компаниям за импорт дизеля из РФ

Москва27 окт Вести.Член палаты представителей, демократ Джейми Раскин в своем письме пригрозил ответственностью нефтяным компаниям за импорт российского дизельного топлива, пишет газета Politico.

Раскин направил письмо Торговой палате США, Американскому институту нефти и Ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции.

Те, кто решит пойти на подобный шаг, действуют на свой страх и риск и, несомненно, понесут ответственность по всей строгости закона отметил политик в своем письме

Раскин предупредил, что за импорт дизеля из России грозит наказание в виде штрафов до 1 миллиона долларов или до 20 лет лишения свободы.

Он напомнил о введенном конгрессом США запрете на импорт российских энергоресурсов, который не может быть отменен решением президентской администрации.

Ранее сообщалось, что республиканец Брайан Фицпатрик инициировал внесение в Конгресс США законопроекта об отмене дизельной сделки с Россией.

В середине октября американский лидер Дональд Трамп сообщал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца октября.