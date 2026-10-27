Москва27 октВести.Член палаты представителей, демократ Джейми Раскин в своем письме пригрозил ответственностью нефтяным компаниям за импорт российского дизельного топлива, пишет газета Politico.
Раскин направил письмо Торговой палате США, Американскому институту нефти и Ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции.
Те, кто решит пойти на подобный шаг, действуют на свой страх и риск и, несомненно, понесут ответственность по всей строгости законаотметил политик в своем письме
Раскин предупредил, что за импорт дизеля из России грозит наказание в виде штрафов до 1 миллиона долларов или до 20 лет лишения свободы.
Он напомнил о введенном конгрессом США запрете на импорт российских энергоресурсов, который не может быть отменен решением президентской администрации.
Ранее сообщалось, что республиканец Брайан Фицпатрик инициировал внесение в Конгресс США законопроекта об отмене дизельной сделки с Россией.
В середине октября американский лидер Дональд Трамп сообщал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца октября.