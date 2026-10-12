Аналитик Юшков: перевозка дизеля из РФ может усилить раскол между США и Украиной

Вопрос перевозки дизеля из РФ может подтолкнуть США к конфликту с Украиной Аналитик Юшков: перевозка дизеля из РФ может усилить раскол между США и Украиной

Москва12 окт Вести.Вопрос перевозки дизеля из России в США может усилить раскол между Соединенными Штатами и Украиной. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, пока нет понимания, как будет организована доставка дизеля из России, будут ли сняты санкции с танкеров.

Сейчас нужно запросить разъяснение генлицензии, и вполне возможно, что в разъяснениях как раз и будет содержаться, что любые компании могут продавать дизельное топливо и на любых танкерах перевозиться, даже если те в санкционных списках США. Посмотрим, какая будет трактовка сказал Юшков

Аналитик отметил, что этот вопрос может подтолкнуть Соединенные Штаты к новому витку конфликта с Украиной.

Если в Черном море Украина попытается атаковать те танкеры, которые будут везти дизельное топливо в США, то можно будет сказать: "Мы-то готовы были поставить, но ваше же протеже вам не дает снизить цены буквально на внутреннем рынке. Они мешают республиканцам выиграть выборы в Конгресс". И таким образом это усилит раскол между США и Украиной считает Игорь Юшков

После телефонного разговора 9 октября президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении. По его словам, он договорился с главой российского государства о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца октября.