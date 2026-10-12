Москва12 окт Вести.Договоренности с США о поставках дизеля из России снимают созданную на мировом рынке "токсичность" в отношении российского топлива. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, Россия в любом случае экспортировала определенные объемы дизельного топлива. Однако при нынешней сделке с США это обеспечивает РФ и ряд политических бонусов.

А заработаем мы при нынешних ценах ... порядка 4-5 млрд долларов. Это общая стоимость всего объема. Конечно, компании сколько-то возьмут себе, потому что они добывают, перерабатывают, но и в бюджет это тоже позволит получить больше. Общая некая "токсичность" российского топлива снимается, а значит, мы еще дороже и все остальные объемы будем продавать считает Сергей Юшков

Также, по его словам, договоренность России и США о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки никак не повлияет на ситуацию на внутреннем рынке дизеля в РФ.