Дмитриев: договоренность РФ и США по дизелю позитивно скажется на рынках

Дмитриев: договоренность РФ и США по дизелю окажет позитивный эффект на рынки Дмитриев: договоренность РФ и США по дизелю позитивно скажется на рынках

Москва22 окт Вести.Договоренность о поставках дизельного топлива из РФ в Соединенные Штаты продолжит оказывать позитивный эффект на рынки. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Очень много внимания сейчас к "сделке по дизелю"​​​. Это очень важно… Мы считаем, что это позволит нам значительно улучшить положение на рынке, а также видим, что это развитие фундаментального диалога, общения с США сказал он на Веронском Евразийском экономическом форуме

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что заключение "дизельной сделки" позволило снизить мировые цены на энергоресурсы на 5-6%.