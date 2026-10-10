Москва10 окт Вести.Факт договоренности России и США о поставках дизельного топлива повлияет на мировые цены, вызвав некую психологическую реакцию со стороны рынка. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, цены на дизель на глобальной бирже после объявления о сделке уже начали идти вниз.

На цены влияет, конечно, и само решение о поставках дизеля, потому что это некая психологическая реакция рынка. И мы видим, что дизель на бирже, именно как биржевой товар, идет вниз на глобальной бирже… В условиях жесткого кризиса, когда каждый день там в Европе, в Соединенных Штатах обновляются исторические рекорды по стоимости дизеля, даже такие небольшие объемы могут сбалансировать рынок. Поэтому для Соединенных Штатов эти объемы важны подчеркнул экономист

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Штаты договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Глава Белого дома уточнил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого.

В Кремле подтвердили, что энергетические проблемы стали одной из тем телефонного разговора двух президентов, и Москва выразила готовность поставлять свои нефть и нефтепродукты.