Трамп признался, что благодарен Путину за "крупную сделку" по дизелю

Трамп заявил, что благодарен Путину за "крупную сделку" по дизелю Трамп признался, что благодарен Путину за "крупную сделку" по дизелю

Москва10 окт Вести.Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за согласие поставить существенные объемы дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Это крупная сделка. Наша страна получит очень большое количество горючего. И, честно говоря, я благодарен президенту Путину отметил Трамп

Президент США особенно доволен тем, что речь идет о дизельном топливе, поскольку в США растет спрос именно на этот вид горючего. При этом поставки российского дизтоплива важны как для США, так и для всего мира.

Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным заявил о том, что Россия и США договорились о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.

В Кремле подтвердили готовность Москвы поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

Глава Белого дома уточнил, что Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн - в ноябре и 1 млн тонн - в декабре. По мнению Трампа, увеличение предложения российского дизеля на рынке приведет к существенному снижению цен на топливо.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США уже выдало временную генеральную лицензию, которая разрешает поставки дизельного топлива из России в США и на мировые рынки.