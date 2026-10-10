Москва10 октВести.Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за согласие поставить существенные объемы дизельного топлива на американский и мировой рынки.
Это крупная сделка. Наша страна получит очень большое количество горючего. И, честно говоря, я благодарен президенту Путинуотметил Трамп
Президент США особенно доволен тем, что речь идет о дизельном топливе, поскольку в США растет спрос именно на этот вид горючего. При этом поставки российского дизтоплива важны как для США, так и для всего мира.
Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным заявил о том, что Россия и США договорились о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.
В Кремле подтвердили готовность Москвы поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Глава Белого дома уточнил, что Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн - в ноябре и 1 млн тонн - в декабре. По мнению Трампа, увеличение предложения российского дизеля на рынке приведет к существенному снижению цен на топливо.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США уже выдало временную генеральную лицензию, которая разрешает поставки дизельного топлива из России в США и на мировые рынки.