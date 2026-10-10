Москва10 окт Вести.Соглашение о поставках в США дизельного топлива, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом демонстрирует силу экономического сотрудничества двух стран и его пользу для мира. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Соглашение о поставках дизельного топлива демонстрирует силу экономического сотрудничества между Россией и США и его пользу для людей и мира. Сотрудничество восторжествует написал он в соцсети Х

Ранее Трамп сообщил, что договорился с Путиным о немедленных поставках российского дизтоплива на американский и мировой рынок в объеме 300 миллионов тонн. В ноябре поставки должны возрасти до 500 миллионов тонн, а затем – до 1 миллиона тонн. Американский лидер заявил, что благодарен российскому коллеге за эту договоренность. Позднее он еще неоднократно выражал благодарность Путину.

В Кремле подтвердили готовность Москвы начать поставки дизтоплива за рубеж. Вице-премьер Александр Новак заявил, что российская сторона незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт.