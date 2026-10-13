Трамп: сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру

Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру Трамп: сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру

Москва13 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру.

Это дизельное топливо не для нас​​​. Оно будет поставляться на мировой рынок, а не нам. Речь идет о соглашении по дизельному топливу, которое будет поступать на мировой рынок, поскольку мировой рынок страдает от высоких цен сказал американский лидер журналистам

9 октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которого глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов объяснил, чем выгодна РФ сделка по экспорту дизеля. Также глава российского Минфина рассказал, как доходы от сделки по дизелю отразятся на бюджете.