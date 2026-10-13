Силуанов указал на выгодность для РФ сделки по дизелю

Силуанов назвал выгодной для России сделку по дизелю Силуанов указал на выгодность для РФ сделки по дизелю

Москва13 окт Вести.Сделка с Соединенными Штатами по поставкам дизельного топлива выгодна для России. Об этом ИС "Вести" рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Он обратил внимание на то, что для российских компаний и платежного бизнеса такое решение принесет дополнительную выручку.

Сделка, конечно, выгодная, потому что наши компании получат возможность экспортировать дизель и получать за это дополнительную выручку, валюту, что тоже важно и для нашего платежного баланса, и для компаний, в первую очередь, конечно сказал Силуанов

После телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября глава Белого дома сообщил о соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.