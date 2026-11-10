Лавров: дизельная сделка между США и РФ способствовала снижению цен на топливо

Лавров рассказал о снижении цен на топливо благодаря дизельной сделке США и РФ Лавров: дизельная сделка между США и РФ способствовала снижению цен на топливо

Москва10 ноя Вести.Дизельная сделка между США и Россией внесла важный вклад в энергетическую безопасность, ее реализация также способствовала уменьшению цены на топливо.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в своей статье "Мировая экономика и ее связи с международной безопасностью" для газеты "Коммерсант".

Важным вкладом в энергобезопасность стала договоренность лидеров России и США о приостановлении ограничений на экспорт российского дизеля. Уже приступили к ее практической реализации, что тут же опустило цены написал министр

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что поставки дизельного топлива из России на мировые энергорынки помогут их стабилизации, но не смогут в полной мере устранить весь накопившийся дефицит.

Кроме того, научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин подчеркнул, что налаживание отношений с Россией помогло бы Евросоюзу решить проблему с высокими ценами на топливо и газ.