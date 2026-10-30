Эксперт Зайнуллин: диалог с РФ решил бы проблему ЕС с высокими ценами на топливо

Эксперт Зайнуллин назвал способ решить проблему ЕС с высокими ценами на топливо Эксперт Зайнуллин: диалог с РФ решил бы проблему ЕС с высокими ценами на топливо

Москва30 окт Вести.Налаживание отношений с Россией помогло бы Евросоюзу улучшить проблему с высокими ценами на топливо и газ. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

В ЕС наблюдается дефицит дизеля. Чтобы покрыть его, совет ЕС на заседании в Люксембурге решил в ускоренном порядке направить на рынок более 42,5 миллионов баррелей из стратегических резервов в течение трех месяцев. Однако, как считает эксперт, такое решение не будет выходом из ситуации.

Эти расходы все равно потребуют дополнительных расходов бюджета стран Евросоюза, а бюджеты они и так находятся в большом дефиците. Кардинально эту проблему могло бы решить улучшение отношений с Россией, снова выстраивания торговли нефтепродуктами, энергоносителями. Но вряд ли на это готовы пойти действующие власти Евросоюза отметил Зайнуллин

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ европейских стран от дешевого российского газа – недальновидное решение. По его словам, доступные энергоресурсы из России долгое время поддерживали процветание и конкурентоспособность экономики Европы.