Песков: ЕС отказом от российского газа рубит сук, на котором сидит Песков: Европа отказом от российского газа рубит сук, на котором сидит

Москва29 окт Вести.Отказ европейских стран от дешевого российского газа является недальновидным решением, поскольку доступные энергоресурсы из России долгое время поддерживали процветание и конкурентоспособность экономики Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

Песков также отметил, что полностью исключать возможность возобновления закупок российского газа в будущем не стоит, поскольку в межгосударственных отношениях неуместно давать обещания, рассчитанные на все времена.

Вряд ли это мудрая позиция ... Процветание и конкурентоспособность европейской экономики во многом зиждились на дешевых энергоресурсах из России, на дешевом трубном газе. Сейчас они сами рубят сук, на котором сидят сказал Песков

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил, что жителей и промышленность Евросоюза ждет сложная зима из-за резкого роста цен на топливо. По его словам, высокие цены, в том числе на авиационный керосин, могут сохраниться и в 2027 году.