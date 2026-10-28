В Киеве впервые заговорили о гарантиях безопасности для России

FT: Зеленский признал необходимость гарантий безопасности для России В Киеве впервые заговорили о гарантиях безопасности для России

Москва28 окт Вести.Financial Times пишет, что Владимир Зеленский впервые признал необходимость гарантий безопасности для России в рамках будущего урегулирования конфликта. Издание называет это изменением позиции на фоне новых попыток США возобновить переговоры между Москвой и Киевом.

Зеленский впервые признал необходимость для России гарантий безопасности в рамках будущего урегулирования... на Украине - это значительная перемена на фоне новых дипломатических попыток США возобновить мирные переговоры между Киевом и Москвой пишет издание

При этом, по данным газеты, Зеленский считает, что сначала необходимо решить вопросы, связанные с безопасностью Украины. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что урегулирование невозможно без гарантий безопасности для России.