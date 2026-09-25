Москва25 сен Вести.Москве следует серьезно отнестись к словам главы киевского режима Владимира Зеленского, угрожающего терактами против населения России. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Он сделал акцент на непостоянстве Зеленского, который сначала утверждает, что выступает за мир, а после "планирует прилететь в Москву на ракете". Кроме того, обозреватель обратил внимание на слова главы киевского режима о том, что предстоящая зима поможет украинским войскам.

Он (Зеленский – прим. ред.) на каждом углу говорит: "Мы выступаем за мир". И тут же говорит: "Я на ракете в Москву полечу". За мир он тогда выступает. Я считаю, что надо уважить и послать ему эту ракету, раз уж он просит... Тут же выступает с трибуны Генассамблеи ООН рассказывает, что теперь генерал Мороз будет работать на Украину. Причем мы понимаем, он угрожает террористически этими актами против российского населения. И я, кстати, бы серьезно отнесся на самом деле к этому заявлению. Мы понимаем прекрасно, что они собираются делать, какие проблемы создавать для российского населения сказал Корнилов

О том, что он собирается прилететь в Москву "на ракете" Зеленский заявил журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову в ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова принять Зеленского и заверил, что в случае приезда ему будет обеспечена безопасность.