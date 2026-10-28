Москва28 окт Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается сорвать процесс урегулирования на Украине на фоне дипломатических усилий России и США. Об этом она сообщила на брифинге.

На фоне дипломатических усилий российско-американской сторон по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию Зеленский не только продолжает попытки сорвать этот процесс. Он публично выдвигает заведомо неприемлемые условия, но также еще и санкционирует новые террористические акты и нападения на мирное население нашей страны заявила Мария Захарова

Ранее замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков сообщил о том, что Россия пока находится в фазе подготовки к переговорам по Украине.

Также помощник президента России Юрий Ушаков ранее указал на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может приехать в Москву, о чем говорил много раз и Владимир Путин.