Ушаков: Путин миллион раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву

Ушаков: Путин миллион раз говорил, что Зеленский может приехать в РФ Ушаков: Путин миллион раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин миллион раз говорил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может приехать в Москву. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, фамилия Зеленского сегодня упоминалась во время телефонного разговора Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром.

Наш президент миллион или полтора миллиона раз говорил, что если действительно хочет переговорить - пусть приезжает в Москву сказал Юрий Ушаков

Помощник президента РФ подчеркнул, что в Москве для Зеленского будут обеспечены все необходимые условия.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, украинская сторона передала России через финнов и норвежцев сигналы о готовности Киева к прекращению огня и личной встрече Зеленского с Путиным.