Москва27 октВести.Президент России Владимир Путин миллион раз говорил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может приехать в Москву. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, фамилия Зеленского сегодня упоминалась во время телефонного разговора Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром.
Наш президент миллион или полтора миллиона раз говорил, что если действительно хочет переговорить - пусть приезжает в Москвусказал Юрий Ушаков
Помощник президента РФ подчеркнул, что в Москве для Зеленского будут обеспечены все необходимые условия.
По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, украинская сторона передала России через финнов и норвежцев сигналы о готовности Киева к прекращению огня и личной встрече Зеленского с Путиным.