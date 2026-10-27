Москва27 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в телефонном разговоре с российским лидером передали желание главы киевского режима Владимира Зеленского напрямую поговорить с Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что телефонный разговор фокусировался, прежде всего, вокруг договоренности о возобновлении трехсторонних переговоров представителей России, Украины и США.

И еще на один момент стоило обратить внимание. И норвежский премьер, и президент Финляндии транслировали нашему президенту активную заинтересованность Владимира Зеленского переговорить напрямую с нашим руководителем сказал Юрий Ушаков

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Европа пытается втиснуться в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Именно этим можно объяснить инициативу финского и норвежского лидеров провести разговор с президентом России.