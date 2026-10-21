Москва21 окт Вести.Во встрече лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина заинтересованы все. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в комментарии для ИС "Вести".

Он назвал эту возможную будущую встречу трех лидеров на саммите АТЭС в Шэньчжэне исторической.

Все заинтересованы в этой встрече. Это, наверное, будет в какой-то степени историческая встреча. Первый раз лидеры трех столь крупных стран будут встречаться. Как я сказал, все к этому готовы, но многое, если не все зависит от китайских хозяев саммита, которые должны при положительном стечении обстоятельств вписать это мероприятие вот в программу саммита АТЭС… Чтобы, во-первых, все лидеры подтвердили готовность к такой встрече, она действительно была проработана экспертами. И еще, наверное, необходимо, чтобы все лидеры оказались в одном месте, в одно и то же время сказал Ушаков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России, Соединенных Штатов и Китая есть гипотетическая готовность к проведению трехсторонней встречи, однако окончательная повестка дня еще не доработана. Подобная встреча возможна и, если состоится, то будет привлекать внимание всего мира, добавил Песков.