Ушаков: на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина был конструктивный настрой

Ушаков высказался о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина Ушаков: на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина был конструктивный настрой

Москва19 ноя Вести.На встрече президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина был продемонстрирован конструктивный настрой, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Ольги Князевой.

Атмосфера хорошая, деловая, откровенная. В принципе такой конструктивный настрой был сказал Ушаков

19 ноября прошла трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которая продлилась около полутора часов. Главы государств общались за закрытыми дверями в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне.

По итогам трехсторонней встречи была принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.