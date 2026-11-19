Москва19 нояВести.На встрече президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина был продемонстрирован конструктивный настрой, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Ольги Князевой.
Атмосфера хорошая, деловая, откровенная. В принципе такой конструктивный настрой былсказал Ушаков
19 ноября прошла трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которая продлилась около полутора часов. Главы государств общались за закрытыми дверями в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне.
По итогам трехсторонней встречи была принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.