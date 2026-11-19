Ушаков: Путин и Трамп на встрече обсудили подготовку к трехстороннему саммиту

Путин и Трамп на встрече обсудили подготовку к трехстороннему саммиту Ушаков: Путин и Трамп на встрече обсудили подготовку к трехстороннему саммиту

Москва19 ноя Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту, рассказал журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Хорошая была встреча, обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту… Можно сказать, что эта встреча носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом пояснил Ушаков

Ранее стало известно, что Путин и Трамп общались менее часа. Со стороны РФ на переговорах присутствовали Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На сегодня, 19 ноября, запланирован исторический саммит России, США и Китая. Путин и Трамп встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином.