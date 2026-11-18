Москва18 нояВести.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться уже сегодня на торжественном обеде в ходе саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Журналист уточнил, есть ли окончательное решение о встрече Путина и Трампа.
Решено, что они встретятся. Может быть, и сегодня уже вечером в ходе торжественного обеда, если там лидеры все соберутся. И обязательно завтра будут встречаться и на самом пленарном заседании саммита АТЭС, и также сразу же после его завершениясообщил Ушаков
Также он указал, что у президентов будет полноценный разговор вне зависимости от места общения.