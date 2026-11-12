Ушаков: Путин и Трамп обсудят украинское урегулирование в рамках саммита АТЭС

Ушаков сообщил подробности о планируемой встрече Путина и Трампа на АТЭС Ушаков: Путин и Трамп обсудят украинское урегулирование в рамках саммита АТЭС

Москва12 ноя Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить урегулирование украинского конфликта на встрече в рамках саммита АТЭС в Китае. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов заявил Ушаков

Он также отметил, что Трамп уделяет личное внимание урегулированию кризиса на Украине.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.