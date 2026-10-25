Ушаков не исключил двусторонней встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС Ушаков не стал исключать двустороннюю встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Москва25 окт Вести.Пока не было обсуждения двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС, где у них запланирован трехсторонний диалог с главой КНР Си Цзиньпином. Тем не менее она может произойти. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Мы еще не согласовывали эту встречу пока что. Потому что речь до сих пор шла об этом трехстороннем контакте. Если два президента будут в одном месте, по крайней мере, они поздороваются, переговорят, сидя за столом, поговорят, когда будут на протокольных мероприятиях, то есть возможности для общения такие крупные международные саммиты, они открывают большие заявил Ушаков

Ранее помощник президента рассказал о работе над мирным соглашением по Украине. Он подчеркнул, что над ним надо еще потрудиться.