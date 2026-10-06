Подготовка к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС не ведется Ушаков: подготовка к встрече Путина, Трампа и Си на саммите АТЭС не ведется

Москва6 окт Вести.Идея о трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на полях форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) витает в воздухе, но не прорабатывалась. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос журналистов во время брифинга он пояснил, что возможность подобной трехсторонней встречи не равна нулю.

Как бы идея витает в воздухе, и все о ней знают, прежде всего знают журналисты. Ну и мы тоже об этом знаем. Честно говоря, вот такой практической проработки, практической проработкой этой встречи пока еще нет… Но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, все о ней знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин, по-моему поделился Ушаков

Он пояснил, что форум АТЭС принимает китайская сторона. Организаторы еще должны прислать официальную программу, где могут быть как двусторонние, так и трехсторонние встречи. Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября 2026 года.