Встреча Путина с Трампом прорабатывается, осталось согласовать время и место Ушаков: встреча Путина с Трампом на саммите АТЭС прорабатывается

Москва16 ноя Вести.Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в настоящий момент прорабатывается. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, подготовка к российско-американскому саммиту в китайском Шэньчжэне обсуждалась в ходе недавнего визита специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и американского предпринимателя Джареда Кушнера в Москву.

Мы сейчас согласовываем время этой встречи и согласовываем то, как она будет проводиться, где будут находиться лидеры. То есть не исключены помимо этого и какие-то контакты на ногах, но это все согласовывается. Могу на 100% сказать, что поскольку [Владимир] Путин и Дональд Трамп будут вместе, они, конечно, встретятся сказал Ушаков

Ранее стало известно, что Путин, Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита лидеров экономик АТЭС.

Кроме того, ведется подготовка к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина в ходе саммита АТЭС.