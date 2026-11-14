Песков: достигнута договоренность о трехсторонней встрече Путина, Трампа и Си

Достигнута договоренность о трехсторонней встрече Путина, Трампа и Си Песков: достигнута договоренность о трехсторонней встрече Путина, Трампа и Си

Москва14 ноя Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, стороны уже достигли соответствующей договоренности.

Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС заявил представитель Кремля

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США работают над организацией трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си. Позже об активной работе по повестке встречи лидеров сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.

По данным Associated Press, тема конфликта на Украине, как ожидается, не будет включена в повестку трехсторонних переговоров.

Саммит АТЭС запланирован на 18-19 ноября.