Рубио рассказал о подготовке встречи Путина, Си и Трампа Рубио пообещал хорошие новости относительно встречи Путина, Си и Трампа

Москва10 ноя Вести.США работают над организацией трехсторонней встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам в Париже, где он участвует во встрече глав МИД стран G7.

Мы работаем над тем, чтобы организовать и должным образом оформить ее. Надеюсь, в скором времени появятся хорошие новости на этот счет сказал Рубио

Он отметил, что стремление к проведению этой встречи есть.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, США и Китай обмениваются мнениями о возможной трехсторонней встрече на высшем уровне на саммите АТЭС 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

Ранее Рубио объяснил, зачем Трампу встречаться с Путиным и Си.