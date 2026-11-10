Москва10 нояВести.США работают над организацией трехсторонней встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам в Париже, где он участвует во встрече глав МИД стран G7.
Мы работаем над тем, чтобы организовать и должным образом оформить ее. Надеюсь, в скором времени появятся хорошие новости на этот счетсказал Рубио
Он отметил, что стремление к проведению этой встречи есть.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, США и Китай обмениваются мнениями о возможной трехсторонней встрече на высшем уровне на саммите АТЭС 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.
Ранее Рубио объяснил, зачем Трампу встречаться с Путиным и Си.