12:29 09 ноября 2026 12:35 09.11.2026Татьяна РутковскаяПолитикаПесков: РФ, США и КНР в контакте по возможной встрече Путина, Трампа и СиПесков: РФ, США и КНР в контакте по возможной встрече Путина, Трампа и СиСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква9 нояВести.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте такжеПесков раскрыл детали подготовки встречи Путина, Си и Трампа17:17 3 нояПесков высказался о подготовке встречи лидеров РФ, США и КНР11:54 3 нояПесков указал на важность возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина12:55 23 октПесков: у РФ, США и Китая есть гипотетическая готовность к проведению встречи13:28 21 октПесков оценил возможность проведения саммита Россия – Китай – США03:42 19 октПесков анонсировал скорый разговор Путина и Трампа15:40 9 октПесков уверен, что Путин и Си побеседуют на полях БРИКС12:05 12 сенВ Кремле заявили о возможности проведения трехстороннего саммита РФ, США и Китая13:53 9 сенПолитикаВнешняя политика09.11.2026