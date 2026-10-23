Песков указал на важность возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина Песков: возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет чрезвычайно важна

Москва23 окт Вести.Встреча лидеров таких стран, как Россия, США и Китай, - это чрезвычайно важное событие, но разговоры о том, что там будут решаться судьбы мира, не соответствуют позиции российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время беседы с журналистами он рассказал о значении вероятного саммита Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Говорить о том, что кто-то будет собираться и решать судьбы всего мира, ну, это не соответствует позиции президента Путина… Вместе с тем умалять важность этого саммита никто не собирается. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США подчеркнул Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ уже говорил, что у Москвы, Вашингтона и Пекина есть гипотетическая готовность провести трехстороннюю встречу лидеров.