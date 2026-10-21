Песков: у РФ, США и Китая есть гипотетическая готовность к проведению встречи Песков: РФ, США и КНР гипотетически готовы к проведению трехсторонней встречи

Москва21 окт Вести.У России, США и Китая есть понимание и гипотетическая готовность к проведению трехсторонней встречи, однако четкая повестка дня еще не доработана. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его оценке, такая встреча возможна.

С трех сторон есть понимание, что было бы хорошо встретиться. С трех сторон есть такая гипотетическая готовность такую встречу провести. Четко определенной повестки дня сейчас нет, это еще предстоит доработать сказал пресс-секретарь президента РФ

Песков также отметил разногласия сторон по вопросу ядерного разоружения.

Вы знаете, что американцы хотят поговорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы. Мы готовы и к тому, и к другому. Но помимо этого есть еще много вопросов. Бросаться такими словами, как "новая Ялта", и так далее – это тоже неверно добавил он

Пресс-секретарь российского президента отметил, что встреча лидеров РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина будет привлекать внимание всего мира.