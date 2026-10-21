Песков: США на встрече с Китаем и Россией хотят обсудить ядерное разоружение

Песков: США хотят обсудить вопрос ядерного разоружения с РФ и КНР Песков: США на встрече с Китаем и Россией хотят обсудить ядерное разоружение

Москва21 окт Вести.Соединенные Штаты хотят обсудить вопрос ядерного разоружения на возможной трехсторонней встрече с Китаем и Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

Однако пресс-секретарь отметил, что китайская сторона не желает касаться этой темы.

Американцы хотят поговорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы. Мы готовы и к тому, и к другому. Но помимо этого есть еще много вопросов заявил Песков

Ранее Песков сообщил, что у России, США и Китая есть понимание и гипотетическая готовность к проведению трехсторонней встречи, однако четкая повестка дня еще не доработана.