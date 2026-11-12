Рубио и Ван И поддержали идею саммита с Россией по ядерному разоружению Госдеп: США и КНР считают важными переговоры лидеров с участием России

Москва12 ноя Вести.Госсекретарь США Марко Рубио и глава Министерства иностранных дел КНР Ван И пришли к выводу, что для глобального мира и сокращения запасов ядерного оружия, им нужны переговоры на высшем уровне с участием России.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента Штатов на странице ведомства в соцсети X.

Уточняется, что к этому стороны пришли во время телефонного разговора.

Они согласились с важностью конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трехсторонней встречи лидеров с участием России сказано в сообщении

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у Москвы, Вашингтона и Пекина есть “понимание и гипотетическая готовность к проведению трехсторонней встречи, однако четкая повестка дня еще не доработана”.