Москва12 нояВести.Госсекретарь США Марко Рубио и глава Министерства иностранных дел КНР Ван И пришли к выводу, что для глобального мира и сокращения запасов ядерного оружия, им нужны переговоры на высшем уровне с участием России.
Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента Штатов на странице ведомства в соцсети X.
Уточняется, что к этому стороны пришли во время телефонного разговора.
Они согласились с важностью конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трехсторонней встречи лидеров с участием Россиисказано в сообщении
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у Москвы, Вашингтона и Пекина есть “понимание и гипотетическая готовность к проведению трехсторонней встречи, однако четкая повестка дня еще не доработана”.