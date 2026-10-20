Рубио объяснил, зачем Трампу встречаться с Путиным и Си Цзиньпином Рубио: США, России и Китаю необходимо вести диалог друг с другом

Москва20 окт Вести.Лидерам США, России и Китая необходимо вести диалог друг с другом, в том числе по вопросам контроля над вооружениями. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя возможность трехсторонней встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Его слова во время визита в Индию транслировал телеканал Fox News.

По словам Рубио, подобные переговоры между руководителями трех крупнейших ядерных держав не должны вызывать удивления.

Нет причин удивляться, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав мира необходимо разговаривать друг с другом… Это – возможность, и президент [Трамп] показал свою готовность к тому, чтобы США, Россия и Китай на уровне лидеров провели предметный разговор, например, по вопросу контроля над вооружениями сказал Рубио

Ранее Трамп заявил, что готов к возможной встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Он отметил, что разговор мог бы пойти о "ядерных вооружениях и денуклеаризации".