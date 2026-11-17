Москва17 нояВести.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина будет полезна при любых обстоятельствах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам XXI Восточноазиатского саммита.
Я думаю, такая встреча при всех обстоятельствах полезнасказал дипломат
Как пояснил Лавров, речь идет о трех ядерных державах, две из которых являются также крупнейшими экономиками мира. Министр добавил, что Россия, США и Китай также имеют разветвленные интересы в разных регионах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые элементы повестки встречи Путина, Трампа и Си к настоящему моменту согласованы. При этом, подчеркнул он, участники сохранят возможность свободно обсуждать ряд других вопросов.