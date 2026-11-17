Лавров: встреча Путина, Трампа и Си будет полезна при любых обстоятельствах

Переговоры лидеров РФ, США и КНР полезна в любых обстоятельствах, заявил Лавров Лавров: встреча Путина, Трампа и Си будет полезна при любых обстоятельствах

Москва17 ноя Вести.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина будет полезна при любых обстоятельствах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам XXI Восточноазиатского саммита.

Я думаю, такая встреча при всех обстоятельствах полезна сказал дипломат

Как пояснил Лавров, речь идет о трех ядерных державах, две из которых являются также крупнейшими экономиками мира. Министр добавил, что Россия, США и Китай также имеют разветвленные интересы в разных регионах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые элементы повестки встречи Путина, Трампа и Си к настоящему моменту согласованы. При этом, подчеркнул он, участники сохранят возможность свободно обсуждать ряд других вопросов.