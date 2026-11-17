Москва17 нояВести.Некоторые элементы повестки встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина уже согласованы. При этом участники сохранят возможность свободно обсуждать другие вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, окончательный перечень тем не ограничивает стороны в обмене мнениями.
Определенные элементы повестки дня есть, они согласованы, но также и остается пространство для свободных обсуждений и обмена мнениямисказал Песков журналистам
Он также сообщил, что для прессы, как ожидается, будут открыты некоторые заявления участников, однако окончательное решение остается за китайской стороной, выступающей организатором мероприятия.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого запланирована встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина, пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.
Кроме того, Песков не исключил, что последние террористические атаки Киева могут быть связаны с предстоящей встречей трех лидеров.