Элементы повестки встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина согласованы Песков: элементы повестки встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина согласованы

Москва17 ноя Вести.Некоторые элементы повестки встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина уже согласованы. При этом участники сохранят возможность свободно обсуждать другие вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, окончательный перечень тем не ограничивает стороны в обмене мнениями.

Определенные элементы повестки дня есть, они согласованы, но также и остается пространство для свободных обсуждений и обмена мнениями сказал Песков журналистам

Он также сообщил, что для прессы, как ожидается, будут открыты некоторые заявления участников, однако окончательное решение остается за китайской стороной, выступающей организатором мероприятия.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого запланирована встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина, пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.

Кроме того, Песков не исключил, что последние террористические атаки Киева могут быть связаны с предстоящей встречей трех лидеров.