Песков: нельзя исключать, что атаки Киева связаны с встречей Путина, Трампа и Си

Песков не исключил, что теракты Киева связаны с встречей Путина, Трампа и Си Песков: нельзя исключать, что атаки Киева связаны с встречей Путина, Трампа и Си

Москва17 ноя Вести.Нельзя исключать, что последние террористические атаки Киева связаны с встречей лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами он ответил на вопрос о том, может ли быть связь между недавними террористическими актами киевского режима и готовящимся трехсторонним саммитом в Китае.

Этого нельзя исключать. Боевые действия продолжаются и наши военные наносят удары по целям, которые так или иначе имеют отношение к ВПК Украины. Ну и Украина продолжает свои террористические удары подчеркнул Песков

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту ударов ВСУ, нанесенных по Крымскому мосту 16 и 17 ноября. Конструкции объекта получили повреждения. Песков выразил уверенность в том, что мост будет полностью восстановлен.